CNA, appello a Bruxelles: artigiani e piccole imprese al centro delle politiche europee

(Teleborsa) - “Vi chiediamo che il tema dell’artigianato sia centrale nel vostro mandato e cheA lanciare questo appello il presidente della CNA,intervenuto con il segretario generale Otello Gregorini all’incontro organizzato dalla Confederazione con gli europarlamentari italiani, tenuto in una sala gremita dell’Eurocamera di Bruxelles. Presente il rappresentante permanente aggiunto dell’Italia presso l’Unione europea, ambasciatore Stefano Verrecchia.A pochi mesi dall’insediamento del nuovo Parlamento e alla vigilia della nascita della nuova Commissione, laforte dei 620mila e passa soggetti rappresentati - si è posta alla testa di questa autentica “maggioranza silenziosa” del sistema produttivo, il 99 per cento delle aziende, c– ha sottolineato Costantini – fin dagli anni ottanta apriamo a Bruxelles i nostri uffici. Facciamo parte dell’organizzazione sovranazionale SmeUnited, che riunisce circa 70 associazioni di oltre trenta Stati. E già da ora vi annuncio che saremo periodicamente a Bruxelles per eventi simili a questo e per tenere aperto questo confronto. A voi chiederò poi, una volta organizzato, la partecipazione a una sorta di ‘open day’ nel quale andrete a visitare una bottega del vostro territorio per vedere da vicino chi sono e come lavorano gli artigiani”.Il presidente della CNA. “Non è vero che sono poco innovative – ha tenuto a precisare - L’anno scorso al nostro premio per l’innovazione ‘Cambiamenti’ su circa 1.300 imprese finaliste perlomeno 900 avevano già concretizzato progetti utilizzando l’Intelligenza artificiale”. Né è vero che le piccole imprese non siano attente all’ambiente. “Ma chi credete che abbia inventato l’economia circolare? - ha evidenziato – Nelle botteghe non si butta via niente. Gli artigiani recuperano tutto quanto possono recuperare, a esempio dagli impianti che sostituiscono”.Indagando il rapporto degli artigiani e delle piccole imprese italiani con le istituzioni di Bruxelles il presidente della CNA ha spiegato che gli artigiani non le vedono con entusiasmo, pensano che creino solo problemi a chi lavora e dà lavoro. Purtroppo, come dimostra la situazione della transizione “green” nel settore automobilistico, nessuno può dare loro torto. Se non viene come minimo rimodulata metterà sul lastrico decine di migliaia di imprese.CostantinIl primo è stato la battaglia, vinta grazie a una modifica al Pnrr, per i sostegni all’autoproduzione energetica delle imprese che nel nostro Paese sono costrette a pagare l’energia elettrica molto più dei concorrenti. Il secondo riguarda una battaglia ancora in corso. “Dal 2008 hanno chiuso i battenti 222mila imprese artigiane – ha rilevato – e interi settori del Made in Italy, produzioni che ci arrivano direttamente dal Rinascimento, rischiano la stessa fine. Serve manodopera, giovane, qualificata. Mentre un numero enorme di giovani italiani non ama sporcarsi le mani, e non fa niente, c’è chi vuole imparare un mestiere, integrarsi, lavorare. Con l’Egitto abbiamo in cantiere un progetto per preparare giovani locali ai quali si insegna a casa loro l’italiano e un mestiere da svolgere da noi, in una impresa che li attende. È il primo progetto nell’ambito europeo dei ‘corridoi professionali’. Per farlo partire definitivamente manca una firma qui a Bruxelles. Ecco. Io vi chiedo – ha concluso -