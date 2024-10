Antartide: al via la 40a spedizione italiana di ricerca presso la stazione Mario Zucchelli

(Teleborsa) -L’arrivo del primo gruppo di tecnici presso la, sul promontorio di Baia Terra Nova, segna l'inizio della stagione di ricerche, che dureràe terrà impegnatidi glaciologia, climatologia, sismologia, geomagnetismo e biodiversità.Le missioni italiane in Antartide, iniziate nel 1985, vengono condotte nell’ambito del(PNRA), finanziato dal(MUR) e gestito dal(Cnr) per il coordinamento scientifico, daper la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività, e dall(OGS) per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi."Quaranta spedizioni, un traguardo importante che segna anche l’avvio degli studi di fattibilità per diversi interventi di riqualificazione e miglioramento infrastrutturale delle basi italiane antartiche", dichiara, direttrice dell’Unità Tecnica Antartide dell’ENEA, aggiungendo "grazie a unmesso a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nei prossimi 10 anni porteremo a termine tutta una serie diper rinnovare e rendere più efficienti sia gli impianti di produzione dell’energia, sia le infrastrutture che ospitano il personale".Durante la permanenza presso la stazione sarà realizzato une verrà, con l’obiettivo di produrre una quota sempre maggiore di energia da fonti rinnovabili.è previsto il completamento del, l’area esterna alla stazione destinata a ospitare ricercatori e tecnici durante le campagne estive."È un anno da celebrare quello della 40a spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), visto chedell’imminente, prevista per il 2025 e nell’importante, che si terrà nel giugno del 2025 a Milano”, afferma, direttore dell’Istituto di scienze polari del Cnr.Sarannodai ricercatori presenti, per il monitoraggio e l’acquisizione di misure di climatologia, sismologia, geodesia, geomagnetismo, fino a osservazioni dell'alta atmosfera e meteorologia spaziale., sul plateau antartico a oltre 3 mila metri di altezza e a 1.200 chilometri dalla costa, lae vedrà impegnatedi cui metà italiane. L’arrivo de personale coincide con il rientro dei tecnici e ricercatori che hanno trascorso l’inverno antartico presso la stazione. A lorfino al novembre successivor (sei francesi, sei italiani e un inglese) che garantiranno il funzionamento della stazione e il proseguimento delle attività di ricercaAnche quest’anno,e sarà aperto il, a 35 chilometri da Concordia, dove proseguiranno le attività legate al progetto internazionale “Beyond Epica Oldest Ice”, finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Istituto di scienze polari del Cnr (Cnr-Isp) a cui partecipano per l’Italia anche ENEA e Università Ca’ Foscari Venezia. Presso il campo si svolgeranno attività diattraverso cui il team di ricerca ricaverà dati sull’evoluzione di temperatura e composizione dell’atmosfera, tornando indietroLe attività di ricerca della campagna scientifica si svolgerannosalpata in questi giorni verso la nuova Zelanda, dove arriverà a fine novembre passando per il Canale di Panama, dopo 50 giorni di navigazione. La nave inizierà poi il suo viaggio verso l'Antartide il 9 dicembretecnico-scientifico, oltre a unper fare ritorno a Lyttelton il 19 gennaio.. "Dopo cinque campagne di successo in Antartide, la Laura Bassi giunge quest'anno alla sua sesta missione”, spiega, direttore del Centro Gestione Infrastrutture Navali dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.partecipano alla spedizione coni Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri.