Cnpr Forum, rilanciare la competitività delle imprese nella doppia transizione

(Teleborsa) -nell'ambito della transizione tecnologica e digitale è piuttosot complesso ed è qui che intervengono le, che sono in grado dimeccanismi per favorire l'adozione e gli. E' quanto affermato da, vicepresidente della Camera dei Deputati, nel corso del convegnopromosso dalla cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca."Noi siamo campioni in termini di produttività. - sottolinea Costa - Le nostre aziende sono solide e animate da passione. La stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano è costituita da, e dobbiamo sostenerle nel fare il salto di qualità tecnologico. È evidente che queste realtà hannorispetto alle grandi imprese, il che spesso le limita nella transizione tecnologica. È qui che devono intervenire le, agevolando la, essenziale per incrementare la ricchezza media del Paese.L'altro tema cruciale è. "La transizione ecologica - ha aggiunto Costa - diventa imprescindibile perché incide direttamente sull’attività produttiva. Il cambiamento climatico, portando a una diminuzione della ricchezza" e quindi occorre "schierarsi a fianco dei produttori, definendo unacapace di superare queste criticità, senza che venga modificata a ogni cambio di governo”.Per, parlamentare di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera, "la priorità è. Il problema della produzione è strettamente legato alla valorizzazione delle migliori risorse umane all'interno delle industrie, ed è su questo che dobbiamo concentrarci". La industria - afferma - "soffre dellae della necessità di formare i nostri lavoratori per. La coniugazione di questi due obiettivi fondamentali, che non riguardano solo l’Italia ma anche l'Europa e il mondo, si può raggiungere. Dobbiamo accompagnare le nostre imprese in questo processo di cambiamento senza pretendere che avvenga in modo repentino,affinché la transizione possa diventare effettiva all'interno delle aziende"., deputato di Alleanza Verdi Sinistra in Commissione Finanze a Montecitorio, sottolinea che vi sonoche limitano le nostre imprese:. "La verità è che la povertà sta aumentando così come il precariato e lo sfruttamento che aumentano il degrado sociale. La nostra ricetta per la competitività - afferma - è raggiungere l’obiettivo di una società in cui il datore di lavoro possa avere piena soddisfazione così come i lavoratori. Attraverso un".Per, deputato di Forza Italia in Commissione Politiche UE, "è necessario aumentare la capacità produttiva, ridurre il costo del lavoro e promuovere l'internazionalizzazione. In questo contesto,potrebbe rappresentare unaper rilanciare la competitività del nostro sistema di produzione", Per il deputato di FI, la crisi può rappresentare "un'opportunità" e quindi "è il momento di intervenire per riorganizzare le nostre imprese, puntando sull'innovazione digitale".Nel corso del dibattito, moderato da, il punto di vista dei professionisti è stato illustrato da, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Bari, secondo cui"ci sono dei treni che non possiamo consentirci di perdere, come quello della transizione tecnologica ed energetica che può rappresentare la svolta per l’Italia. A patto che tutti vengano messi nelle condizioni ottimali di poterle intercettare. Va fatta, soprattutto nelle PMI, per dare a tutti un’opportunità. In questo iricoprono une possono rappresentare un punto di equilibrio fondamentale tra aziende e legislatore".Le conclusioni sono state affidate aconsigliere dell’Istituto nazionale Esperti contabili: “Sono convinto chepuò essere vantaggioso nell’ambito dei fattori produttivi, troppo spesso trascurato nella determinazione degli elementi che formano l’economia e renderla così più competitiva. Ma bisogna fare attenzione, competitività non è solo riduzione dei costi. Un fattore di competitività fondamentale è la. In Italia non si fanno investimenti, o se ne fanno pochi, perché è complicato farli non perché il costo del lavoro è alto".