Denatalità, Istat conferma trend calo nascite e fecondità

(Teleborsa) -: nel 2023 si è registratovale a direrispetto al 2022. Ciò significa che per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini. Un trend che: in base ai dati provvisori relativi ale nascite sonorispetto allo stesso periodo del 2023.E' quanto emerge dall'ultimosu "Natalità e fecondità della popolazione residente", che riporta in primo piano il grande tema dellaIn Italia si registra così un, che si inserisce in un trend ormai di lungo corso:, anno in cui il numero dei nati vivi superava le 576mila unità, rappresentando il più alto valore dall’inizio degli anni Duemila, si riscontra unaIl calo delle nascite ha a che fare con la(si contano 1,2 figli per donna nel 2023), causato da(oggi le donne nate negli anni del baby-boom hanno ormai superato la soglia convenzionale dei 49 anni) e da unfemminile (le donne ancora sono in età feconda appartengono all’epoca del cosiddetto baby-bust, ovvero sono nate nel corso del ventennio 1976-1995 durante il quale la fecondità scese da oltre 2 al minimo storico di 1,19 figli per donna).è attribuibile perlopiù al calo delle nascite da, che costituiscono oltre i tre quarti delle nascite totali. I nati da genitori italiani, pari a 298.948 nel 2023, sono circa 12mila in meno rispetto al 2022, mentre i nati dasono 80.942, insul 2022.Nel 2023 ilper le donne in età compresa tra i 15 e i 49 anni è sceso ae in linea con il trend decrescente in atto dal, anno in cui si è registrato ilper donna. La. Sulla base del numero provvisorio di nati rilevato tra gennaio e luglio, il numero medio di figli per donna è infatti, in linea col dato dell’anno precedente.Larisente degli, dati dalla scelta di quando avere figli. Nei momenti storici più favorevoli, in concomitanza di una età media al parto in crescita, le donne tendono a recuperare le nascite rinviate rispetto al periodo precedente meno favorevole, determinando un effetto di momentanea ripresa sull’indicatore di fecondità. È quanto, ad esempio, si è riscontrato nel Paese tra il 1995 (1,19 figli per donna, minimo storico) e il primo decennio degli anni Duemila. Almeno la metà dell’aumento del numero medio di figli per donna registrato in tale fase storica, fino a ottenere un massimo di 1,44 figli per donna nel 2008, si verificò, infatti, grazie al recupero delle nascite precedentemente rinviate da donne italiane.