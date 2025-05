Italia, occupati in calo a marzo. Tasso di disoccupazione sale al 6%

(Teleborsa) - L'ha comunicato che a2025 la diminuzione degli occupati in(pari a 24 milioni 307mila) su base mensile si associa alla crescita dei disoccupati e al calo degli inattivi.La diminuzione dell'(-0,1%, pari a -16mila unità). In particolare, diminuiscono gli autonomi (5 milioni 153mila) e i dipendenti a termine (2 milioni 594mila), mentre aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 560mila). Il tasso di occupazione è stabile al 63,0%.L'aumento delle(+2,1%, pari a +32mila unità) si osserva soltanto per gli uomini e i minori di 50 anni d'età. Il tasso di disoccupazione sale al 6,0% (+0,1 punti), quello giovanile al 19,0% (+1,6 punti).Il calo deglitra i 15 e i 64 anni (-0,1%, pari a -11mila unità) coinvolge gli uomini e i 35-49enni a fronte di un aumento tra le donne e nelle altre classi d'età, con l'eccezione dei 15-24enni che registrano una stabilità. Il tasso di inattività è invariato al 32,9%.Confrontando il2025 con il quarto 2024, si osserva un aumento di 224mila occupati (+0,9%). La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa all'aumento delle persone in cerca di lavoro (+0,5%, pari a +7mila unità) e alla diminuzione degli inattivi (-1,7%, pari a -217mila unità).A marzo 2025, il numero di occupati supera quello didell'1,9% (+450mila unità); l'aumento riguarda gli uomini, le donne e chi ha almeno 35 anni d'età, mentre per i 15-34enni si osserva una diminuzione. Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 0,9 punti percentuali. Rispetto a marzo 2024, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-11,8%, pari a -208mila unità) sia quello degli inattivi (-0,9%, pari a -107mila).