La Cina taglia i tassi di prestito di riferimento di 25 punti base

(Teleborsa) - Stamattina, in una mossa anticipata nei giorni scorsi dal governatore e che rientra nel pacchetto di misure di stimolo di Pechino per rilanciare l'economia.In particolare, il tasso primario sui prestiti (LPR)è stato abbassato di 25 punti base al 3,10% dal 3,35%, mentre l'LPRè stato tagliato dello stesso margine al 3,6% dal 3,85% precedente.L'LPR a un anno influenza i prestiti allee la maggior parte dei prestiti allein Cina, mentre l'LPR a cinque anni funge da parametro di riferimento per i tassi deiVenerdì il governatore della People's Bank of China (PBOC),, aveva detto a un forum finanziario che i tassi di prestito sarebbero stati diminuiti di 20-25 punti base il 21 ottobre.I tassi di prestito sono stati tagliati l'ultima volta a luglio. Il 24 settembre, la banca centrale ha invece annunciato tagli aldi 50 punti base e al reverse repo rate a sette giorni di 20 punti.