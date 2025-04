Fed, analisti: verso taglio tassi a maggio. Trump: momento perfetto per Powell per tagliare

(Teleborsa) - Gli analisti scommettono che la Fed taglierà i tassi quattro volte, quest'anno e, stimano che ci siano un 50% di possibilità di una quinta riduzione. E' quanto emerge dal FedWatch Tool del Cme Group, dopo che la Cina ha annunciato l'imposizione di dazi del 34% sui prodotti statunitensi.Gli esperti assegnano ora il 39,9% di possibilità di un primo taglio di 25 punti base, alla riunione di maggio, contro il 21,9% della vigilia. La possibilità di una riduzione dei tassi di 1,25 punti base al 3%-3,25% a dicembre è ora data al 39,2%, contro il 18,3% di ieri."Questo sarebbe il momento perfetto di tagliare i tassi per il presidente della Fed, Jerome Powell. E' sempre in ritardo, ma potrebbe ora cambiare la sua immagine rapidamente", afferma Donald Trump su Truth, aggiungendo che ", l'inflazione è in calo con i prezzi delle uova calati del 69%.. Jerome, taglia i tassi di interesse e smettila di fare politica", aggiunge Trump.