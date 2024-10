Spread in calo a 117 punti: livello più basso dal periodo Draghi

(Teleborsa) - Confermato in calo, che ha riaperto oggi a, il livello più basso dal 2021, periodo dell'insediamento del. In quel periodo, la credibilità dell'Italia, guidata dall'ex governatore della Banca d'Italia e ex Presidente della BCE, era schizzata alle stelle e lo Spread si era portato attorno ai 120 punti, livello che ora è stato bucato al ribasso.del differenziale fra il rendimento dei BTP e del Bund tedesco emergono. Nel, in seguito alla vittoria della coalizione di centro-destra ed all', lo Spread era lievitato alivello rispetto al quale, perdendo circa il 52%. Se poi si consideraperiodo in cui il Governo Meloni è uscito con la sua(quella del 2022 era pressoché obbligata e dominata dal tesoretto accumulato dal Governo Draghi), si nota che lo Spread era a, livello rispetto al quale haParallelamente, ile si confronta con il 2,18% del Bund tedesco, con il 2,87% del Bono spagnolo e con il 2,90% delll'OAT francese. Un rendimento che ha registrato un progressivo miglioramento e che testimonia la maggiore credibilità del nostro Paese a livello internazionale e la ritrovata appetibilità dei nostri titoli di Stato.La scorsa settimana sono arrivati, confermando un netto rallentamento della crescita die prezzi dal 2,2% di agosto, dato rivisto anche al ribasso rispetto alol'1,8% preliminare. Anche la BCE ha confermato che lae che ormai la tendenza della crescita del prezzi è sotto controllo e punta dritta al target del 2% nel corso del 2025 (non nella seconda metà come precedentemente atteso).di quella europea, attestandosimolto lontano dal target dell'Eurotower, a fronte di una crescita che non è fra le peggiori del Blocco e resiste attorno allo 0,8% (poco sotto l'1% atteso dal modello previsionale del MEF).Il rallentamento dell'inflazione, ovviamente, ha già avuto red ancora ne avrà l'anno prossimo, quando presumibilmente l'inflazione si riporterà in linea con il target del 2%.sono stati(quello repo al 3,40%) e già si attende. Entro l'anno prossimo i tassi sono attesi, la soglia di neutralità, e potranno dunque esserci altri quattro tagli da 25 puntiLa Presidente Lagarde, nella conferenza stampa della scorsa settimana, non ha voluto fare promesse, ribadendo un approccio legato ai dati e riunione per riunione, ma dalle sue parole hanno tradito un certo ottimismo circa le dinamiche di inflazione, che si tradisce in una strategia più dovish della politica monetaria.A sostenere la credibilità del Paese è anche lapiù volte ribadita dalla Premier Giorgia meloni e dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che hanno più volte confermato di voler mettere ile prevista dal, consentendo all'Italia di uscire dalla proceduta per deficit eccessivo nel 2026.Per questo il governo ha a punto "con pochissime risorse" ed con un modesto margine di manovra unache non aumenta le tasse e tenta di proseguire sulla strada del sostegno a famiglie ed imprese e della semplificazione fiscale. Una Manovra che evidentemente ilspingendo al ribasso lo Spread ed il rendimento del BTP, ancor prima dell'atteso giudizio delle agenzie di rating.La settimana si è chiusa con un grande risultato:, migliorandoda "stabile" e confermando il rating BBB. Anche per S&P il merito di credito dell'Italia resta BBB con outlook stabile. Entrambe le agenzie hanno fatto cenno alla "politica fiscale credibile" ed alla "situazione politica stabile" di questo Governo.ha addirittura parlato diper il bel Paese, prevedendo una crescita in media all'1% nel biennio 2024-2025, molto lontana dallo "zero virgola" del decennio precedente.nvece ha sottolineato che il miglioramento dell'outlook a positivo fa riferimento aled alla compliance con le politiche di bilancio della Ue.