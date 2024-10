Terna, Citi incrementa target price e conferma Neutral

Citigroup

Terna

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 8,00 euro) ilsu, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, confermando la" sul titolo.L'aggiornamento arriva prima della pubblicazione dei(prevista per il 6 novembre). Nel complesso, gli analisti prevedono un secondo semestre solido, guidato da incentivi output-based che sono in genere ponderati sul 4Q e un deflatore M2M rivisto del 5,5% dal 3,4%. Hanno anche abbassato la previsione di interessi netti riflettendo una maggiore capitalizzazione.Il gruppo ha già consegnato oltre la metà (52%) della sua guidance EBITDA di 2,42 miliardi di euro nel primo semestre e, dato che l'attività è in genere ponderata sul secondo semestre, vedono una: si aspettano un EBITDA FY24 di 2,55 miliardi di euro.