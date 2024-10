Unipol, soci approvano l'incorporazione di UnipolSai e aumento amministratori

Unipol

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato in sede straordinaria il progetto di fusione per incorporazione di, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment.Lo si legge in una nota in cui si precisa che in sede ordinaria si soci hanno deliverato didella Societàe la nomina di Matteo Laterza, Stefano Caselli, Giusella Dolores Finocchiaro e Rossella Locatelli quali nuovi Amministratori, approvando la proposta presentata dai soci aderenti al patto parasociale cui aderiscono alcuni Azionisti di Unipol.Il mandato dei neo nominati Amministratori scadrà, contestualmente a quello degli altri Amministratori attualmente in carica, in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024. Tutti i nuovi Consiglieri sono in possesso di esperienza diretta in primarie imprese assicurative ricoprendo ciascuno l’incarico di Consigliere in UnipolSai nonché, Matteo Laterza, l’incarico di Amministratore Delegato della stessa.