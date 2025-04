Banca Sistema, ok dei soci a nuovo assetto di governo. Nominati 4 amministratori

Banca Sistema

(Teleborsa) - L'di, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha approvato il bilancio 2024 edi esercizio 2024 pari a 22 milioni di euro.I soci hanno approvato il nuovo progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca, con la previstae nominato quattro amministratori, che resteranno in carica fino alla scadenza di quelli in carica (ovvero fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2026): Gianpaolo Alessandro, Andrea De Tomas, Giuliana Grassia e Maria Gaia Soana, proposti dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS) S.r.l..Tra le altre cose, è stata approvata la la nomina di due sindaci effettivi, che resteranno in carica fino alla scadenza di quelli già in carica (ovvero fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2025): Anna Maria Allievi e Guido Paolucci; e nominato unnella persona di Guido Paolucci.