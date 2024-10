USA, leading indicator ancora in calo a settembre

(Teleborsa) - Ancora in frenata a settembre il superindice USA che sintetizza le. Secondo quanto comunicato daldegli Stati Uniti, il(LEI) si attesta a quota 99,7 punti in calo dello 0,3% rispetto al mese precedente (-0,3%) e contro il -0,3% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè salita dello 0,1% a 112,9 punti, mentre la componente sulleè scesa dello 0,3% a 118,9 punti."Laha continuato a rappresentare unper il LEI statunitense, a settembre, mentre persiste laglobale", ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board. "Inoltre, laè rimasta invertita, i permessi di costruzione sono diminuiti e le prospettive dei consumatori per le future condizioni aziendali sono state tiepide. I guadagni tra le altre componenti dell'LEI non sono stati abbastanza significativi da compensare la debolezza tra i quattro indicatori sopra menzionati. Nel complesso, l'LEI ha continuato a segnalareed è coerente con le aspettative del Conference Board per una crescita moderata alla fine del 2024 e all'inizio del 2025".