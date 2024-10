AIPE: "L'Italia pronta a sostenere il nucleare con il 70% delle capacità manifatturiere europee"

(Teleborsa) - "I nostri associati e il comparto della componentistica impressione italiana. Fatto cento, la capacità di fabbricare apparecchiature in campo nucleare europeo, i tedeschi non hanno più questo segmento industriale, i francesi lo hanno ma è funzionale alla loro soluzione tecnologica, l’Italia è riuscita a mantenere queste capacità nonostante, non avendo un programma nucleare nazionale". È questo il dato presentato daldurante l’evento celebrativo per i dieci anni dell’"Come AIPE – continua Fedeli - riteniamo che abbiamo tutte le caratteristiche e le qualità per supportare questa. Se avverrà, adesso dipende molto dello sforzo del legislatore e dagli incentivi che i bilanci pubblici vorranno riservare a questa fonte energetica l’Italia è pronta, le, i nostri ingegneri sono pronti, le nostre acciaierie sono pronte, quindi, non è solo una questione di fabbricazione. Noi siamo pronti per il nucleare".