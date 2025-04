Autostrade: Tar del Lazio riconosce legittimità concessione di ASPI

(Teleborsa) - Illegittimando lae riconoscendo il cambio di passo nell'ambito del Gruppo Aspi, a partire dall'assetto societario che ha visto l'ingresso dell'azionista pubblico. Legittimo dunque secondo il Tar l'accordo transattivo e la scelta di privilegiare l'interesse pubblico anche attraverso la realizzazione delle opere per la sicurezza della rete autostradale, in linea con la Convenzione Unica del 2007.Con lapubblicata il 31 marzo 2025, laha infatti rigettato il ricorso avanzato da Aipe e Adusbef per l'annullamento dell'Accordo transattivo del 14 ottobre 2021, sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ASPI all'indomani dell'evento delin cui – tra l'altro – si definiva la modifica dell'assetto societario senza ricorso ad una procedura competitiva, punto contestato dalle due associazioni e rigettato dal Tribunale.Nel caso in esame, emerge dalla sentenza, si è inoltre optato per unache ha segnato una chiara discontinuità con la gestione precedente, manifestando così l'intenzione di superare le criticità del passato e di orientare la strategia societaria verso obiettivi di interesse pubblico, perseguito mediante l'ingresso dell'azionista pubblico."Viene così riconosciuta – sottolinea ASPI in una nota – la profonda trasformazione aziendale, guidata dall'amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi e sostenuta dall'attuale governance”.