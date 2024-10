Auto, Acea: immatricolazioni UE ancora in calo, Stellantis fa peggio del mercato

Volkswagen

Stellantis,

Renault

Mercedes

Ford

BMW

Tesla

(Teleborsa) - Le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a settembre sono staterispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende noto l', aggiungendo che nei primi nove mesi dell'anno sono state vendute 9.779.605 vetture con una crescita dell'1% sullo stesso periodo del 2023.: Francia (-11,1%), Italia (-10,7%), e Germania (-7%).(+6,3%).Fra leiledel 5,8%, con un calo della quota di mercato dal 14% al 13,1%, soprattutto a causa della flessione in Germania (-28,6%). In calo anche le immatricolazioni diche a settembre sono scese del 22,3% a 54.889 unità, con una quota in calo al 6,8%. In crescita invece le+12,5% che, con una quota di mercato in aumento al 32,8%, hanno superato le auto a benzina. In calo infine le auto a(-17,9% a 241mila unità, quota del 29,8%) e quelle(-23,5% a 84mila unità, quota del 10,4%).Fra le case auto,a settembre ha registrato vendite stabili a 216.577 unità (+0,3%),invece, ha riportato una contrazione del 27,1% a 120.582 unità, con una quota del 14,9%, in calo di oltre 4 punti, mentre nei nove mesi la flessione è stata del 5,9%, con una quota del 17,2%. In calo anche(-1,5%), Hyundai (-11,4%),(-7,3%),(-9,8%) e la cinese Saic (-25,6%, quota 1,3%). In controtendenza(+7,6%), Toyota (+5,1%),(+31%) e Volvo (+16,1%).