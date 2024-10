Confindustria rivede PIL 2024 a +0,8% dopo previsioni Istat

(Teleborsa) -dallo scoppio della pandemia, ma anchedell'ultimo anno, sebbene lo scenario sia quello di un, un leggero rallentamento, più che una vera e propria fase di crisi delle due grandi economie. In questo quadro, anche se restano numerose criticità e problemi strutturali. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto economico del, che rivede al ribasso la crescita del PIL tricolore per quest'anno., decelerando di poco nel 2025. Per glisi ipotizza un decelerazione dal +2,5% del 2023 al +2,3% nel 2024, al +1,5% nel 2025. La dinamica degliè rivista poco al rialzo nel 2024 (al 4,3%) ma a causa di Cina e India, la dinamica è in leggero rallentamento dal 2023 (4,4%). Ilsi posiziona, passando dallo 0,5% dle 2023 allo 0,7% del 2024 e solo nel 2025 si porterà all'1%.rispetto agli altri due grandi player mondiali:(fine 2019) alla metà del 2024 ilrispetto al +10,7% degli Stati Uniti e al +22,8% della Cina. L’Europa, infatti, è alle prese con ildeglie il rallentamento deidelle famiglie, entrambi legati agli alti tassi di interesse.nei primi sette mesi del 2024, dopo la battuta d’arresto nel 2023, ed è atteso consolidarsi sino a recuperare i ritmi pre-pandemia, grazie a unaalimentata dal, che sostiene consumi e investimenti.è trainato dagli acquisti all’estero degli(primo paese importatore mondiale) e dalle vendite della(primo esportatore mondiale).(scambi inconcrociati)Quanto all', la crescita rallenta a seguito della revisione Istat. Le previsioni CSC sono riviste al ribasso, rispettivamente di 1 e 2 decimi di punto all’anno, indicando un. Un ritmo, comunque, più alto di quello registrato dall’Italia, in media, nei decenni pre-pandemia. Diversi fattori influiranno positivamente nel biennio: la rinternazionale, l’allentamento della, il rafforzamento della, sostanzialmente in linea con quello previsto per l’economia italiana, ildelle famiglie per via dell’ulteriore espansione occupazionale, del rientro dell’inflazione e del progressivo recupero dei salari reali;(9,5 i miliardi spesi finora quest’anno sui 42,2 programmati)., la persistente fragilità dell’, primo mercato di sbocco dell’export italiano (-5,4% l’export italiano nei primi sette mesi del 2024); lee il venir meno degli incentivi all’edilizia.del 2,4% e, nei primi otto mesi del 2024, di un’ulteriore 3,2% (rispetto ai mesi corrispondenti del 2023). Nel 3° trimestre, con una riduzione dello 0,5% acquisita ad agosto.che si fermano quest’anno (+0,5%) e scenderanno l’anno prossimo (-1,3%), dopo la robusta crescita degli anni scorsi (+21,5% nel 2021, +7,5% nel 2022 e +8,5% nel 2023).dalla ricostituzione del risparmio speso negli anni scorsi. La spesa delle famiglie per beni e servizi è tornata sui livelli pre-Covid grazie all‘ottima crescita registrata nel 2023 (+1,0% in media d’anno). Nella prima metà del 2024 è cresciuta ancora anche se in misura molto limitata (in media, +0,2% a trimestre). Sta risalendo lentamente anche la spesa per i beni, diminuita lo scorso anno (-1,3% in media). Il reddito disponibile delle famiglieha registrato un lieve calo nel 2023 (-0,2% annuo) ed è cresciuto nella(+2,2% acquisito al 2° trimestre) grazie al protrarsi dell’espansione dell’occupazione, al rafforzamento della dinamica salariale e alla moderata inflazione.o, tornato circa al livello di produzione di inizio 2013, data la sua rilevanza,ia di breve che di medio-lungo periodo:a luglio 2024 rispetto a luglio 2023 contro il -3,8% della produzione industriale totale; nel compartoil calo è ancora più profondoIl fenomeno, seppur legato alla debolezza della domanda, non è solo congiunturale (è aumentato, sebbene di poco, l’import di autoveicoli in Italia del +2,0% tendenziale).in Italia (0,7% annuo a settembre, al +1,1% nel 2024) è(+1,7% nell'Eurozona) e si mantiene molto sotto l’obiettivo BCE del +2%. Per questa ragione,ancora alti risultanoin termini reali. Nel 2025, l’inflazione in Italia è attesa risalire in parte, tendendo ad avvicinarsi ai valori della misura core, cioè poco sotto il +2,0%.. Nei prossimi anni diversi fattori mettono aaccrescerà la carenza di lavoratori, che già oggi è un problema, e fattori quali latendono ad accrescere il problema., sia rispetto agli altri grandi paesi europei come Francia e Germania, sia rispetto agli Stati Uniti penalizzando la competitività delle imprese rispetto ai principali partner occidentali. Oltre agli interventi già avviati, un utile contributo potrà venire dalla riforma del mercato elettrico, per separare il prezzo dell’elettricità da quello del gas, così come, nel lungo periodo, dallo sviluppo del nucleare.