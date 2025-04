Confindustria, PIL 2025 atteso a +0,6% in linea con crescita modesta del 2024

(Teleborsa) -, ma lo scenario potrebbe anche essereimposti dagli USA, che si prevede avranno un impatto pesante sull'export e sull'economia. La crescita dell’economia italiana potrebbe riprendere. E' quanto stima l'nell'ultima indagine congiunturale.Ilè atteso crescere dello, per lo piùquanto osservato. Questa bassa dinamica - sottolinea il CSC - è in buona misura dovuta a un’eredità statistica piuttosto povera, vale a dire la variazione che si avrebbe nel 2025 se nei quattro trimestri la crescita fosse nulla: +0,1% con i dati trimestrali destagionalizzati e corretti, ma che diventa circa zero depurando il dato annuale dell’effetto stimato della correzione per i giorni lavorativi. La crescita, invece, è attesa riprendere slancio, alil proseguimento del, la cui attesa rimane confermata, e dovrebbe continuare fino a dicembre 2025 portando la politica monetaria al tasso neutrale. Si ritiene che la politica monetaria possa esplicare pienamente i suoi effetti soprattutto a partire dall’ultimo trimestre del 2025 e l’effetto positivo massimo dovrebbe persistere nel 2026.avrà unnel biennio: tra il 2025 e il 2026 le risorse programmate ammontano a circa 130 miliardi. L’ipotesi sottesa allo scenario CSC è chepianificate, circa 65 miliardi, pur riconoscendo la possibilità che, a consuntivo, la spesa effettiva possa risultare superiore a questa stima.l’ennesimo, che non tocca i picchi del 2022, madelle imprese italiane e riduce il reddito disponibile delle famiglie. Ma soprattutto,annunciata dall’Amministrazione americana chee, in particolare, quella italiana, la cui esposizione è elevata, visto che gli USA sono il secondo mercato per i nostri beni. La ripresa del commercio internazionale è prevista più lenta di quanto ci si attendesse a ottobre e sarà ancora contenuta nel 2025 e 2026.