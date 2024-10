Eventi e scadenze del 22 ottobre 2024

Mercoledì 16/10/2024

Sabato 19/10/2024

Lunedì 21/10/2024

Martedì 22/10/2024

(Teleborsa) -- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 19 edizione presenterà oltre 100 film provenienti da 29 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Bari - Il Festival "La Regione del Futuro tra Digitale e Green: quali competenze?" sarà dedicato ai temi del digitale e della transizione verde. Oltre alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interverrano, tra gli altri, i ministri Calderoli, Schillaci, Pichetto Fratin, Abodi, Calderone, Zangrillo e il Sottosegretario di Stato Mantovano- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Cali, Colombia - All'evento si riuniranno leader mondiali, rappresentanti di governi, capi di Stato, associazioni ambientaliste provenienti da tutto il mondo, per promuovere strategie globali per proteggere gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile- Quirinale - Visita di Stato dell'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani al Presidente Mattarella- Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Washington, D.C. e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- Pescara - La Riunione sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Tajani. La Presidenza italiana concentrerà i lavori su tre tematiche prioritarie: sicurezza alimentare e sistemi agroalimentari sostenibili, infrastrutture e investimenti sostenibili, salute globale- Palazzo Mezzanotte, Milano - La 5ª edizione dela conferenza equity di Next Gems, di Virgilio IR e T.W.I.N., mira a colmare il divario tra aziende e investitori, facilitando investimenti che promuovano crescita sostenibile e successo condiviso. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 60 società quotate sul segmento Euronext Growth Milan- 16° Summit annuale dei capi di stato e di governo dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), oltre al primo incontro dei nuovi membri, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti. Si svolgerà a Kazan, in Russia08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:30 -- Presidenza del Consiglio, Sala Polifunzionale . Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni12:00 -- Pescara - Ultima tappa del B7 Italy, presieduto da Confindustria, che si tiene in concomitanza con il G7 sullo Sviluppo sotto la guida di Emma Marcegaglia, B7 Chair, e alla presenza di Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema18:30 -- Roma, ANICA - Proiezione del film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, in occasione dell'80° anniversario dell'ANICA, alla presenza del Presidente Mattarella- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2023- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo