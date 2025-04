Eventi e scadenze: settimana del 21 aprile 2025

Domenica 13/04/2025

Lunedì 21/04/2025

Martedì 22/04/2025

Mercoledì 23/04/2025

Giovedì 24/04/2025

Venerdì 25/04/2025

Sabato 26/04/2025

(Teleborsa) -- Il Giappone ospiterà l'Expo 2025, un'Esposizione Universale che si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, dal tema "Progettare la società futura per le nostre vite". L'obiettivo è essere un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali. E' prevista la presenza di circa 150 paesi e oltre 28 milioni di visitatori- Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale tra cui le prospettive economiche mondiali. Il 23 e il 24 partecipano anche Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea)- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Risultati di periodo- In tutto il mondo l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra è la più grande manifestazione internazionale dedicata al tema ambientale e una ricorrenza che ne promuove le risorse naturali e la salvaguardia del pianeta11:00 -- Conferenza stampa di presentazione online dell'undicesima decima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, in programma a Fieramilano Rho dal 6 all'8 maggio 2025. Il titolo sarà "The Beauty of Steel". Interverranno, tra gli altri, il CEO di siderweb e Made in Steel e i DG di Federacciai e Assofermet (su Zoom)13:00 -- Deficit/debito pubblico EDP, comunicazione di primavera (Eurostat)- Comunicazione BOT - BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Seconda riunione, sotto la presidenza sudafricana, dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea)- Beige Book08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:30 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto12:00 -- Sede CNA Nazionale, Roma - La Confederazione e la Comunità di San Patrignano firmeranno un protocollo d’intesa. All'incontro interverranno il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini; il segretario generale CNA, Otello Gregorini; la presidente della Comunità di San Patrignano, Vittoria Pinelli, e il responsabile relazioni istituzionali della Comunità di San Patrignano, Francesco Vismara14:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le interrogazioni a risposta immediata17:00 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80° anniversario della Liberazione- Comunicazione Medio-Lungo- Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del Risultato 2024- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 - (Unica convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q1 2025- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Londra - Vertice internazionale organizzato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) e il governo del Regno Unito, sul futuro della sicurezza energetica. L'evento sarà copresieduto dal Segretario di Stato britannico per la Sicurezza Energetica e il Net Zero, Ed Miliband, e dal Direttore Esecutivo dell'IEA, Fatih Birol, entrambi tra i principali relatori. Il vertice analizzerà i fattori geopolitici, tecnologici ed economici che influenzano la sicurezza energetica a livello nazionale e internazionale08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo12:00 -- Conferenza stampa online di presentazione del bilancio 2024. Interverranno Domenico Livio Trombone, Presidente Coop Alleanza 3.0, e Milva Carletti, Direttrice Generale Coop Alleanza 3.0- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Q1 2025- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Full Year 2024- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Nomina del consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2026-2027, del suo Presidente e determinazione del relativo compenso. (Unica convocazione) - Comunicato stampa- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 - Prima convocazione.- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q1 2025- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: Q1 2025- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2024 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo09:00 -- Assemblea: Bilancio- Samarcanda - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita ufficiale nella Repubblica dell'Uzbekistan09:30 -- Roma - Deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente Sergio Mattarella, in occasione dell'80° Anniversario della Liberazione. Presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e le più alte cariche dello Stato10:00 -- Statistiche annuali di finanza pubblica, pubblicazione primaverile (SEBC-Sistema Europeo delle Banche Centrali)12:00 -- Genova - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia in occasione dell'80° Anniversario della Liberazione- Borsa di Sydney chiusa per festività- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio