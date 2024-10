Fincantieri, MoU con Barzan Holdings per sistema anti drone in Qatar

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha firmato un(MoU) con, società posseduta al 100% dal Ministero della Difesa del Qatar e responsabile per il potenziamento delle capacità militari delle forze armate dello Stato, per lo sviluppo congiunto del programma radar Omega360, sensore centrale per ilQuesto accordo sancisce la cooperazione tra le due aziende nel definire unache porterà alla localizzazione della produzione in Qatar e alla fornitura di 40 unità radar Omega360, si legge in una nota. La produzione dei primi sistemi operativi è prevista entro la fine del 2026."Questo progetto incarna perfettamente la nostra visione industriale: non solo come integratori di sistemi avanzati, ma come abilitatori di crescita sostenibile e tecnologica", ha detto l'Fincantieri hacon il Qatar, avendo fornito unità navali avanzate alle Qatar Armed Forces e collaborato già negli scorsi anni con Barzan.