Fincantieri, intesa con Kayo per sviluppo settore navale in Albania

Fincantieri

(Teleborsa) -con sede a Tirana, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato ad avviare una collaborazione strategica per promuovere lo sviluppo dell’industria cantieristica e navale nel Paese balcanico.L’accordo, spiega una nota, è stato sottoscritto ieri a Durazzo alla presenza del Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, del Primo Ministro dell’Albania, Edi Rama, e del Ministro della Difesa dell’Albania, Pirro Vengu, ed è stato firmato da Andrea Viero, Senior Vice President Business Support Divisione Navi Militari di Fincantieri, e Ardi Veliu, CEO di Kayo.L’MoU intende esplorare congiuntamente le opportunità per la realizzazione e gestione di infrastrutture navali e cantieristiche, la costruzione e manutenzione di unità navali, oltre all’implementazione di iniziative di formazione tecnica e professionale. L’obiettivo è creare un ecosistema industriale innovativo, sostenibile e ad alto valore aggiunto, in grado di supportare le esigenze del Paese nell’ambito della difesa navale e stimolare la crescita economica del territorio.