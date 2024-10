Omnia Technologies, verso emissione di bond da 500 milioni di euro

(Teleborsa) -ha(conosciuta come Omnia Technologies, gruppo leader nelle tecnologie di automazione e imbottigliamento per l'industria alimentare e delle bevande) e alle obbligazioni senior garantite a tasso variabile da 500 milioni di euro in corso di emissione.Il gruppo italiano prevede die di utilizzare i proventi, nonché 50 milioni di euro di liquidità disponibile, per rifinanziare 465 milioni di euro di debito finanziario in essere; distribuire 50 milioni di euro agli azionisti come rimborso per l'equity bridge; finanziare un importo di prezzo di acquisto differito di 20 euro relativo ad acquisizioni precedenti; e pagare 15 milioni di euro di commissioni di transazione.Dopo che ladi Andrea Bonomi ha preso il controllo nel 2020, Omnia Technologies ha completato, di cui nove nel 2024. S&P stima che le vendite consolidate della società, inclusi i contributi di 12 mesi dalle acquisizioni concluse nel 2024, raggiungeranno i 725 milioni di euro quest'anno, più che raddoppiando rispetto alle vendite di 308 milioni di euro nel 2023 e da soli 108 milioni di euro nel 2020.Grazie alla realizzazione delle sinergie, S&P prevede una forte espansione dell'EBITDA. Ciò si tradurrà nele 5,5x nel 2026, da circa 8,1x nel 2024 (7,5x escludendo i costi di transazione).Allo stesso tempo, Omnia Technologies dovrà affrontare, poiché i suoi miglioramenti di EBITDA e flusso di cassa nei prossimi due anni dipenderanno principalmente dal raggiungimento di economie di scala e dalla realizzazione di sinergie.