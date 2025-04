Generalfinance, perfezionato private placement bond senior unsecured da 50 milioni di euro

Generalfinance

(Teleborsa) -, intermediario finanziario specializzato nel factoring alle imprese in “Special Situation”, ha concluso con successo il private placement di un prestito obbligazionario senior unsecured per un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato esclusivamente a investitori qualificati.Il bond, con(aprile 2028) e facoltà di Generalfinance di rimborso anticipato dopo due anni dall'emissione, riconosce una cedola aed è stato sottoscritto da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive di crescita della società. Il Bond sarà ammesso alle negoziazioni su Euronext Access Milan.I proventi dell’emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nel segmento di riferimento.La data di emissione del prestito obbligazionario è prevista per il 17 aprile 2025."Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’operazione – ha commentato– che conferma la credibilità della nostra strategia e lanella capacità della società di generare risultati finanziari sostenibili nel tempo".