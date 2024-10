Deutsche Bank, nel terzo trimestre utile pre-tasse a 2,3 miliardi

Deutsche Bank

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre dell'anno con undi 2,3 miliardi di euro ed un utile post-imposte di 1,7 miliardi di euro.La crescita dell'utile è stata guidata da circa 440 milioni di euro di rilascio parziale di accantonamenti per contenziosi legali correlati a, combinata con lo slancio operativo.RoTE1 post-imposte del 10,2% e rapporto costi/ricavi del 63%.Sempre nel terzo trimestre, inetti salgono del 5%, a 7,5% miliardi, mentre nei primi nove mesi salgono del 3% a 22,9 miliardi, in linea con le previsioni per l'intero esercizio.Il coefficiente di capitale Common Equity Tier 1 ( CET1 ) sale a 13,8%."In questi tre mesi, abbiamo fatto importanti progressi nel lasciarci alle spalle le questioni legali ereditate, producendo al contempo unnella nostra attività operativa - ha affermato l'-. Ciò riflette il nostro solido franchising, lo slancio positivo in tutte le nostre attività e la disciplina dei costi sostenuta".