Eventi e scadenze del 23 ottobre 2024

(Teleborsa) -- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 19 edizione presenterà oltre 100 film provenienti da 29 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Cali, Colombia - All'evento si riuniranno leader mondiali, rappresentanti di governi, capi di Stato, associazioni ambientaliste provenienti da tutto il mondo, per promuovere strategie globali per proteggere gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile- Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Washington, D.C. e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- 16° Summit annuale dei capi di stato e di governo dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), oltre al primo incontro dei nuovi membri, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti. Si svolgerà a Kazan, in Russia- Palazzo Mezzanotte, Milano - La 5ª edizione dela conferenza equity di Next Gems, di Virgilio IR e T.W.I.N., mira a colmare il divario tra aziende e investitori, facilitando investimenti che promuovano crescita sostenibile e successo condiviso. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 60 società quotate sul segmento Euronext Growth Milan- Pescara - La Riunione sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Tajani. La Presidenza italiana concentrerà i lavori su tre tematiche prioritarie: sicurezza alimentare e sistemi agroalimentari sostenibili, infrastrutture e investimenti sostenibili, salute globale- Beige Book- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Il 4° vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 si svolgerà a Washington10:00 -- Riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Presidente Mattarella. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Consiglio è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa13:40 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in merito all'indagine conoscitiva sui disturbi dell’alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, svolge l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi19:00 -- Galleria Nazionale d'Arte Contemporanea e Contemporanea, Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alle celebrazioni per gli 80 anni de Il Tempo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024 - Comunicato stampa dopo la chiusura di Borsa- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo