RES, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,14 euro

RES

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha approvato ildi esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unpari a 0,14 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2025, con stacco della cedola in data 19 maggio 2025. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata per il giorno 20 maggio 2025.I soci hanno anche deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2026-2027 a BDO Italia, nominato ile autorizzato all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.