Approvata la legge a sostegno di start-up e PMI innovative

(Teleborsa) - Lae in via definitiva la legge che promuove loinnovative attraverso agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. La norma introduce interventi perdestinati a queste imprese, oltre a modificare i requisiti di capitale delle società di investimento semplice.Durante, che ha apportato modifiche al testo originario, è stata inserita una nuova disposizione riguardante il "patrimonio destinato", con l'obiettivo diper sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e rafforzare filiere, reti e infrastrutture strategiche.Tra le novità più rilevanti, i tecnici della, che permettono ai contribuenti di trasformare l'eccedenza non detraibile in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione o in compensazione, in caso di incapienza fiscale. Inoltre, il limite di patrimonio netto per le società di investimento semplice viene innalzato da 25 a 50 milioni di euro.