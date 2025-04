CDP, Corte Conti: nel 2023 utile netto in crescita su 2022

(Teleborsa) - L’diraggiunge i, in crescita di circasui 2.490.482.609 registrati nel 2022, con un margine di interesse pari a 3,8 milioni di euro che, sempre nel 2023, aumenta di 1,2 milioni rispetto all’anno precedente. Cresce dell’8,3% anche il, passato da 25,7 a 27,9 miliardi di euro, soprattutto in virtù dell’utile maturato nell’esercizio parzialmente compensato dai dividendi distribuiti agli azionisti e all’incremento delle riserve da valutazione.È quanto evidenzia lanell’analisi sulladi Cassa Depositi e Prestiti spa, approvata dalla Sezione controllo enti con Delibera n. 24/2025.Nell’anno, si legge nel documento, Cdp ha promosso diversenelle consuete aree di attività, come il sostegno alle imprese (sia diretto che in complementarità con il sistema bancario), il sostegno alla PA nella realizzazione diper lodel Paese e di progetti nei settori energetico, digitale e sociale, anche coinvolgendo operatori di mercato, la cooperazione internazionale allo sviluppo, con iniziative finanziate attraverso risorse proprie e fondi di terzi, in grado di generare un elevato impatto socioeconomico nei paesi in via di sviluppo, nonché attività di supporto e servizi di consulenza alla PA nelle fasi di programmazione e progettazione, anche per l’attuazione del Pnrr.Ildelle risorse impegnate nel 2023 da Cdp (19,6 miliardi di euro) e dal Gruppo (20,1 miliardi, comprese operazioni una tantum di significativo importo) ammonta, conclude la Corte, a