Creactives Group, KT&Partners taglia TP a 2,96 euro con giudizio HOLD

(Teleborsa) - Gli analisti di KT&Partners hanno, portandolodai 3,29 euro indicati in precedenza, portando il. Il prezzo obiettivo, infatti, implica ancora un upside del 9,7% rispetto all'attuale quotazione di mercato di 2,70 euro per azioneIl 25 settembre 2024, Creactives Group ha riportato i risultati finanziari dell'esercizio 2024, che hanno evidenziato un fatturato di 6,6 milioni di euro, leggermente inferiore ai 7,3 milioni di euro stimati (-8%). La perdita netta è peggiorata a 1,1 milioni di euro.A fronte di questi risultati, gliper gli esercizi 2025-2027 ed esteso il periodo di osservazione all'esercizio 2028, indicando un valore della produzione al 2025 di 9,8 milioni di euro, in calo dagli 11,1 milioni precedenti, ed un aumento previsto a 15,5 milioni al 2028 (CAGR24-28 del 18%). Anche le stime sulla redditività sono state rettificate al ribasso: l''EBITDA 2025 è ora previsto a 0,7 milioni, in calo rispetto alla stima precedente di 1,2 milioni di euro, ma si prevede che l’EBITDA migliorerà nel tempo, raggiungendo 2,6 milioni nel 2027. L'utile netto raggiungerà 1 milione nel 2027 e 1,8 milioni nel 2028.