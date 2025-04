EQUITA, downgrade a Hold di Kepler Cheuvreux con conferma target price

EQUITA Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il target price (a 4,50 euro per azione, upside potenziale dell'8%) e abbassato la(ada Buy) sul titolo, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan.Gli analisti scrivono che Equita ha registrato uncon risultati inferiori del 5% rispetto alle loro stime, in linea con il trend debole registrato durante tutto l'anno. In questo contesto, hanno rivisto le previsioni per gli esercizi 2025 e 2026. Le stime per l'esercizio 2025 sono leggermente al rialzo, riflettendo il riconoscimento anticipato del carried interest, un fatturato di Sales & Trading leggermente più elevato a fronte di un'attività di mercato sostenuta e una guidance solida per il primo trimestre.Al contrario, hanno apportato, insieme a un taglio di circa il 3% delle ipotesi di DPS, ora a 0,37-0,39 euro per il 2025-27, alla luce dell'intenzione del management di mantenere la flessibilità nei pagamenti in vista del prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione e della potenziale introduzione di una nuova politica retributiva."Con un potenziale di rialzo limitato, gran parte della ripresa 2025 e dell', declassiamo il nostro rating da "Buy" a "Hold"", si legge nella ricerca.