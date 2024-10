Gruppo Credem, oltre 100 assunzioni entro fine 2024

Credem

(Teleborsa) -, tra i principali gruppi bancari d’Italia e tra i più solidi in Europa, continua ad investire sulle persone con l'obiettivo di realizzare oltreentro la fine dell’anno e raggiungere così quota 300 nuovi inserimenti nel corso del 2024. Le persone neoassunte si aggiungeranno alle oltre 1.000 inserite dal 2021 ad oggi. Saliranno così a oltre 6.700 le persone che lavorano nel Gruppo (+6,8% dal 2021 ad oggi).Glisaranno destinati principalmente alladistribuite in tutta Italia di Credem, al virtual contact center, struttura dedicata all’assistenza telefonica e online della clientela, al rafforzamento della rete di Private Banker e assistenti dedicati ai clienti con grandi patrimoni di Credem Euromobiliare Private Banking e al potenziamento delle aree del Gruppo che si occupano di Information Technology (IT) e della struttura di Risk Management."Sta continuando anche nel 2024 il percorso di assunzioni intrapreso già da diversi anni", ha dichiarato, responsabile della Gestione e Selezione del Personale. "La nostra selezione si rivolge, oltre che a profili esperti, anche verso candidati più giovani, diplomati e neolaureati, senza esperienza pregressa. Attraverso il nostro, infatti, abbiamo l’obiettivo di accompagnare chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro con un percorso di formazione e di crescita professionale costante e in grado di valorizzare il potenziale e le attitudini", ha aggiunto Casini. "Proprio per questo motivo continua il nostro impegno a incontrare giovani all’interno di eventi, università, ma anche presso le nostre", ha concluso Casini.Nello specifico, iricercati per la rete commerciale e il virtual contact center di Credem banca sono diplomati e laureati, senza vincoli sul tipo di indirizzo di studi e anche senza esperienza pregressa, con attitudine alla relazione e con buona efficacia comunicativa, che potranno candidarsi ad un percorso di selezione e inserimento. Il percorso di selezione è composto da due colloqui, entrambi di tipo psico attitudinale.Le assunzioni per l’sono indirizzate principalmente verso neolaureati ed esperti in ambito informatico, analisti, sviluppatori e project manager, ruoli dedicati in particolare a laureate e laureati in ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica (cosiddette lauree STEM), per un focus sull’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale di prodotti e processi interni rivolti al cliente. In questo caso, i candidati affronteranno un primo colloquio tecnico e successivamente un colloquio individuale di tipo psico attitudinale.Inoltre è previsto il potenziamento del servizio diattraverso la ricerca di professionisti in ambito gestione e misurazione del rischio di credito e presidio regolamentare e contabile.