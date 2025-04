Credemholding, CdA approva conti 2024: dividendo di 10 euro

Credito Emiliano

(Teleborsa) - Ildi, società che controlla il 79,82% del capitale di, haindividuale e consolidato dell'esercizio 2024, confermando i risultati preliminari comunicati lo scorso 6 febbraio. Il bilancio sarà sottoposto all'assemblea dei soci di prossima convocazione. La società ha registrato a fine 2024 un utile consolidato di 489 milioni di euro rispetto ai 441 milioni dell'anno precedente in crescita del 10,9%.I positivi risultati raggiunti consentono al Consiglio di Amministrazione di deliberare la distribuzione di unpari a 10 euro per azione rispetto a 6,5 euro del 2023, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il monte dividendi complessivo risulta quindi di circa 165 milioni di euro, in crescita di oltre il 54% rispetto lo scorso anno (107 milioni di euro).