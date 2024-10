Hasbro peggiora guidance dopo calo delle vendite trimestrali

Hasbro

(Teleborsa) -, una delle tre maggiori società produttrici al mondo di giocattoli, ha chiuso ildel 2024 condiminuiti del 15% a 1,28 miliardi di dollari; escludendo la cessione di eOne, i ricavi sono diminuiti del 9%. Il segmento Wizards of the Coast e Digital Gaming è diminuito del 5% a causa del giro di Baldur's Gate 3 e i prodotti di consumo sono diminuiti del 10% a causa di un volume più debole.L'è stato di 329 milioni di dollari (-14 milioni rispetto all'anno precedente) e margine operativo rettificato del 25,7% (+2,9 punti rispetto all'anno precedente), trainati da un mix aziendale favorevole, produttività della supply chain e costi operativi inferiori.L'è stato di 1,59 dollari per azione (223 milioni di dollari vs perdita di 171 milioni di dollari), mentre l'di 1,73 dollari per azione."La performance superiore alle nostre attività di gioco e licenze nel terzo trimestre evidenzia la forza in due delle nostre aree di profitto più elevate - ha affermato il- Le nostrein ambito digitale, licenze e rilancio dell'innovazione dei nostri prodotti stanno".L'aziendache il ricavi del segmento dei prodotti di consumo per l'intero anno scenderà tra il 12% e il 14%, rispetto alla precedente previsione di un calo tra il 7% e l'11%.