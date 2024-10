L'idrogeno non decolla: sotto target in Europa, in ritardo in Italia

Snam

(Teleborsa) -, una delle principali alternative alle fonti fossili per i settori hard to abate come industria e trasporti,, dove lo sviluppo è. al 2030 i primi sette Paesi UE per capacità produttiva prevista nondel target previsto da REPowerEU pari a(a cui si aggiungono 10 Mton di importazione).E' quanto emerge dall’, presentato oggi nel corso del convegno "Il futuro dell’idrogeno: dalle strategie nazionali al mercato globale" organizzato da. All’evento hanno preso parte iper fare il punto su strategie, opportunità, ostacoli e caratteristiche della filiera., lo studio ha preso in analisidi idrogeno, mapari al 27% del totale,(operativi, in costruzione o FID). Un quadro globale in cuicon 208 progetti avanzati.I dati rivelano che iavranno unadi produzione previsto dall'UE. Tra l’altro, ad oggi i progetti in uno stadio avanzato consentirebbero di raggiungere solo il 10% di questo potenziale.di idrogeno rinnovabile sono caratterizzati dae, per questo motivo, gli, fornendo una copertura fissa o variabile del gap tra il costo di produzione della molecola e altre alternative fossili. L’analisi di AGICI, a livello europeo, ha individuatodi questo tipo, per una dotazione complessiva di, a dispetto degli oltrefinanziati da fondi strutturali UE 2021-2027, a cui si aggiungonoper la filiera dell’idrogeno. Ad oggi, il, che conta sei linee d’investimento per l’idrogeno, per un totale didi euro. Tra questi, leammontano a circadi euro, di cui la parte più ingente è destinata al, con 693 milioni di euro stanziati e 68 progetti avviati. Segue il Sud, con 506 milioni di euro e 56 progetti, e infine il Centro, che racchiude 20 progetti per una cifra di 118 milioni di euro. Nel nostro Paese lesegnalate sono di natura, ma soprattutto. E sul fronte dei finanziamenti PNRR ci sono stringenti scadenze fissate al 2026, e le difficoltà ad avviare i progetti rischia di farci perdere queste risorse."L’idrogeno rappresentadei settori hard to abate, ma né l'Europa né l'Italia sono veramente pronte” ha dichiarato, Direttore dell’Osservatorio sul Mercato Internazionale dell'Idrogeno di AGICI, spiegando che "le complessità normative e regolatorie, generanosul mercato e rallentano gli investimenti"."Diversi Paesi hanno iniziato a definire una chiara visione strategica circa il proprio ruolo nel mercato internazionale dell’idrogeno, come produttori, esportatori o consumatori netti potenzialmente importatori", ha sottolineato, Coordinatore dell’Osservatorio sul Mercato Internazionale dell'Idrogeno di AGICI, ma "ad oggi, quella dell’idrogeno come vettore energetico rimane un’opzione ancora largamente inesplorata, per via di costi iniziali e operativi molto ingenti che, da una parte, si rivelano insostenibili per gli operatori e, dall’altra, impediscono lo sviluppo di una domanda significativa nelle industrie e nei trasporti, fondamentale per l’avvio di un vero e proprio mercato globale della molecola"."L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica. Con iniziative strategiche come il, che punta a trasportaredal Nord Africa all'Europa,nella transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio", ha affermato, Director H2 Project Development di Snam. aggiungendo "il nostro obiettivo è chiaro: sviluppare, capace di diversificare le fonti energetiche in Italia e in Europa e raggiungere il net zero in maniera sostenibile ed equa. La nostra strategia sull'idrogeno è volta a, con sperimentazioni nell'uso di 'questa risorsa' nei processi produttivi e laper abilitarla lungo tutta la catena del valore. Un impegno confermato anche dal nostro Transition Plan, presentato pochi giorni fa: una roadmap trasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al 2050, e le relative azioni e risorse per sostenere la transizione energetica del Gruppo e la decarbonizzazione del Paese".Per, responsabile dello sviluppo dell'idrogeno nell'abito di, uno degliè la, non solo quella pesante, ma anche quella leggera. "Si tratta di nicchie di mercato" - ha precisato il manager - ma vi sono diverse applicazioni specifiche per l'idrogeno". Provitera hache l'idrogeno, come "dimostrato dai progetti finanziati dal PNRR, che hanno già visto una qualche forma di incentivo sui Capex e che oggi non stanno ancora vedendo la luce senza un incentivo sugli Opex".