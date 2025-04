I dazi di Trump affondano le borse europee: Milano la peggiore

S&P-500

D'Amico

(Teleborsa) -, in netto calo insieme ai principali listini europei. Intanto, la borsa statunitense arranca sui minimi, accusando un pesante ribasso sull'del 3,84%.Le borse europee pagano l'effetto dazi dopo la presentazione delle nuove "" da parte del presidente Trump.A Milano tra le poche a sorridere c'èche aggiorna il il massimo storico del titolo dalla quotazione del 23 giugno 2004. Buone le performance anche di. In generale bene le utilities e gli energetici ma molto male ia seguito dei forti cali deldopo la decisione dell'di aumentare la produzione a maggio e i timori per una recessione innescata dai dazi americani. Perdite generalizzate per iForte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,90%. L'è in calo (-0,74%) e si attesta su 3.111 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 7,37%, scendendo fino a 66,43 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +109 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,70%.scende, con un ribasso del 3,01%, crolla, con una flessione dell'1,55%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,31%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 3,60%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 39.245 punti, in netto calo del 3,51%.In netto peggioramento il(-2,51%); sulla stessa linea, pessimo il(-2,45%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,73%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,64%.In luce, con un ampio progresso del 3,50%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,46%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,32%.In perdita, che scende dell'8,06%.di Milano,(+4,37%),(+3,56%),(+3,48%) e(+3,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,46%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,34 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 7,24%.Sensibili perdite per, in calo del 6,67%.