MAIRE, utile 9 mesi balza del 63%. Nuova organizzazione per NEXTCHEM

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha chiuso iconpari a 4,1 miliardi di euro, in aumento del 33,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie alla progressione costante dei progetti in corso di esecuzione, compreso l'avanzamento delle attività di ingegneria e procurement di Hail and Ghasha.L'è pari a 268,8 milioni di euro, in crescita del 37,2% guidato dai maggiori volumi consuntivati e ad una efficiente gestione dei costi di struttura. Ilè pari al 6,5%, con un incremento di 20 punti base, anche per il contributo dei servizi ad alto valore aggiunto e delle soluzioni tecnologiche. L'è pari a 144,5 milioni di euro, in crescita del 63,1%, con un'incidenza sui ricavi del 3,5%, in aumento di 60 punti base"Siamo lieti di presentare i risultati dei primi nove mesi del 2024, che riflettono unae un aumento della redditività - ha commentato il- Presentiamo oggi la nuova organizzazione della business unit Sustainable Technology Solutions che fa capo a NEXTCHEM, all'avanguardia nell'offrire soluzioni innovative e scalabili per soddisfare la crescente domanda globale di energia e di processi industriali sostenibili. Proseguiamo nel nostro impegno per fornire soluzioni efficaci ed economicamente sostenibili per i clienti e le comunità che serviamo. Al contempo, la business unit Integrated E&C Solutions continua a crescere espandendo le proprie capacità di ingegneria, favorita dal ciclo di investimenti crescenti nel settore energetico"."Il nostroe la recente acquisizione di APS Group ha ulteriormente rafforzato i nostri team multidisciplinari - ha aggiunto - Il nostro portafoglio ordini di 14,8 miliardi di euro e l'elevata visibilità sulla crescita dei prossimi anni evidenziano il successo delle nostre iniziative strategiche".La societàannunciata al mercato il 5 marzo 2024 con il nuovo Piano Strategico 2024-2033.Varata lastrutturata su tre linee di business (Sustainable Fertilizers, Low Carbon Energy Vectors e Circular Solutions), connominato amministratore delegato di NEXTCHEM, che quindi rassegna le dimissioni da Dirigente preposto, mantenendo la carica di Group Chief Financial Officer.nominato nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di MAIRE, assumendo altresì la responsabilità di attestazione in materia di rendicontazione di sostenibilità.