Signori (KKR): aiutiamo Enilive in decarbonizzazione trasporti ed espansione internazionale

(Teleborsa) - "Siamo entusiasti di collaborare strategicamente consu questo investimento in Enilive, un attore chiave nel promuovere la transizione energetica. Ciò è in linea con la nostra strategia di". Lo ha affermato, in merito all' accordo in base al qualeacquisirà una quota del 25% in Enilive, la società di trasformazione della mobilità di Eni dedicata alla bioraffinazione, alla produzione di biometano, alle soluzioni di mobilità intelligente e alla fornitura di servizi a supporto delle persone in movimento."Con la nostra piattaforma infrastrutturale globale e la competenza locale, siamo entusiasti di- ha aggiunto Signori - Non vediamo l'ora di contribuire alla sua continua crescita e al suo successo".. Di recente, KKR ha annunciato la chiusura dell'acquisizione della rete fissa die l'incorporazione in FiberCop, creando la più estesa rete a banda larga italiana che serve circa 16 milioni di famiglie e aiutando ad accelerare la transizione digitale in Italia.KKR sta investendo in Enilive attraverso la sua. L'azienda ha stabilito per la prima volta la sua Global Infrastructure Strategy nel 2008 e da allora è uno degli investitori infrastrutturali più attivi al mondo, gestendo attualmente oltre 73 miliardi di dollari in asset infrastrutturali.