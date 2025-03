Assura, offerta in contanti per 1,6 miliardi di sterline da KKR e Stonepeak Partners

Assura

(Teleborsa) - Il board del fondo di investimento immobiliare britannicoin merito a una possibile offerta in contanti per l'intero capitale azionario a 49,4 penny per azione.Ai sensi della possibile offerta in contanti, gli azionisti di Assura manterrebbero il dividendo trimestrale dichiarato di 0,84 penny per azione che dovrebbe essere pagato agli azionisti di Assura il 9 aprile 2025 e riceverebbero un corrispettivo in contanti di 48,56 penny per azione alla chiusura. Pertanto, la possibile offerta in contanti rappresentaindicativa e non vincolante di KKR di 48 penny per azione, che includeva anche l'ultimo dividendo trimestrale di Assura.La possibile offerta in contanti valuta il capitale azionario ordinario completamente diluito di Assura ae rappresenta un premio del 31,9% sul prezzo di chiusura delle azioni di 37,4 penny il 13 febbraio, ultimo giorno prima dell'annuncio fatto il 14 febbraio.Il board ha indicato al consorzio di investitori che, qualora venisse fatta un'offerta ferma alle condizioni finanziarie sopra indicate, sarebbeagli azionisti di Assura.Il board conferma anche di aver ricevuto una proposta indicativa e non vincolante da(PHP) in merito a una possibile combinazione di azioni Assura e PHP strutturata tramite un'offerta da parte di PHP per Assura a un rapporto di cambio basato sull'ultimo NTA per azione riportato da ciascuna società. Il valore implicito della proposta PHP basato sul prezzo delle azioni PHP di 90,1 penny al 13 febbraio 2025 è di 43 penny per azione Assura. Il board ha concluso chein quanto offre agli azionisti l'opportunità di ricevere un corrispettivo in contanti a un valore per azione significativamente più alto rispetto alla proposta di PHP e con un rischio sostanzialmente inferiore. Pertanto, il Consiglio ha respinto la Proposta PHP.