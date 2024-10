BCE: prospettive di inflazione ancora in calo, svolta positiva per reddito reale

(Teleborsa) -, mentre sonoper i prossimi 12 mesi, a fronte di un quadro economico relativamente stabile. E' quanto emerge dall'ultimosulle prospettive di crescita e di inflazione.Il survey condotto dall'Istituto di Francoforte rivela che ilnei 12 mesi precedentia settembre al 3,4%, dal 3,9% di agosto e conferma una diminuzione di 5 punti percentuali rispetto al picco dell’8,4% nel settembre 2023.mediane di inflazionedal 2,7% precedente, e si sono attestate al livello più basso da settembre 2021. Anche le aspettative mediane di inflazione su un orizzonte triennale sono diminuite a settembre, di 0,2 punti percentuali, al 2,1%, il livello più basso da febbraio 2022 (quando la Russia invase l’Ucraina)Quanto alle attese su crescita e mercato del lavoro,per i prossimi 12 mesi sono rimaste, attestandosi al -0,9%, mentre le aspettative per ilsui prossimi 12 mesi sonodal 10,4% di agosto. I consumatori continuano ad aspettarsi che il tasso di disoccupazione futuro sarà solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (10,3%), il che implica un mercato del lavoro sostanzialmente stabile.Sul fronte redditi e consumi, ledei consumatori sonodall’1,2% di agosto, mentre laè rimasta pressochénei 12 mesi precedenti al 5,2% e nei prossimi 12 mesi al 3,2%, il livello più basso da febbraio 2022. Per la prima volta da marzo 2023, non si è verificato alcun calo né nelle percezioni né nelle aspettative di spesa, mentre le percezioni e le aspettative di inflazione hanno continuato sulla loro traiettoria discendente, il che potrebbe indicare unQuanto al, le aspettative di crescita deinei prossimi 12 mesi sonomentre le aspettative suiper i prossimi 12 mesi sono leggermente(-0,8 punti percentuali rispetto al picco di novembre 2023 ed al livello più basso da settembre 2022).