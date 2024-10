d’Amico conclude nuovo contratto di time charter di 2 anni

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS) società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), ha sottoscritto un nuovo contratto di time-charter della durata di due anni, con inizio previsto tra novembre e dicembre 2024, per una delle sue navi MR2, con una controparte affidabile e a un nolo giornaliero estremamente profittevole.A seguito della conclusione di questo contratto di time-charter, DIS stima di avere la seguente copertura con contratti a tariffa fissa: Q4 2024: 39% dei giorni nave di DIS fissati a una media di circa US$ 27.100/giorno; FY 2025: 25% dei giorni nave di DIS fissati a una media di circa US$ 25.530/giorno; FY 2026: 17% dei giorni nave di DIS fissati a una media di circa US$ 25.075/giorno., ha dichiarato: “DIS continua ad aumentare gradualmente la sua copertura time-charter e sono lieto di annunciare la conclusione di un contratto biennale molto profittevole con una nota controparte.e dimostrino il forte interesse dei nostri clienti a concludere accordi a lungo termine a livelli molto interessanti per noi".