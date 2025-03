Irce, finanziamento di 10 milioni di euro da Banco BPM con garanzia SACE

Irce

Banco BPM

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha sottoscritto conun contratto di. Il finanziamento è destinato a finanziare la società interamente controllata Irce Electromagnetic Wire Jiangsu Co. Ltda in relazione al progetto di investimento avente ad oggetto la realizzazione del nuovo stabilimento industriale in Cina.Il contratto di finanziamento in oggetto da erogarsi in più soluzioni,e privo di covenants finanziari, prevede un periodo di preammortamento di 24 mesi mentre il rimborso avverrà in rate trimestrali con quota capitale costante.