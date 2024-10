Eventi e scadenze del 25 ottobre 2024

Mercoledì 16/10/2024

Lunedì 21/10/2024

Martedì 22/10/2024

Giovedì 24/10/2024

Venerdì 25/10/2024

Air France-Klm

Biesse

Colgate-Palmolive

Danieli

ENI

Indel B

Sogefi

Trendevice

(Teleborsa) -- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 19 edizione presenterà oltre 100 film provenienti da 29 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Cali, Colombia - All'evento si riuniranno leader mondiali, rappresentanti di governi, capi di Stato, associazioni ambientaliste provenienti da tutto il mondo, per promuovere strategie globali per proteggere gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile- Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Washington, D.C. e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- Palazzo Re Enzo, Bologna - Importante momento pubblico di incontro e confronto sulla cooperazione in Italia, organizzato da Legacoop, che coinvolge rappresentanti nazionali e internazionali delle istituzioni e della politica, economisti, esponenti della cultura, per un confronto sulla cooperazione, l’economia sociale, il welfare e il lavoro. Sarà presente il Presidente Mattarella- Festival della Scienza di Genova: 22ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Debito delle amministrazioni locali- Francia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Gazometro Ostiense, Roma - Grande evento europeo sull'innovazione: elettronica, intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale e aumentata, gaming, musica, arte, formazione e altro. Riunisce esperti del settore, maker, università, enti di ricerca e innovatori. Organizzato dalla Camera di Commercio di Roma10:00 -- Inaugurazione della Centrale di Presenzano di Edison11:00 -- Montecitorio - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia commemorativa del 70° anniversario della morte di De Gasperi dal titolo "Pace, Prosperità, Patria. L’eredità di De Gasperi 70 anni dopo"- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 30/09/2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive