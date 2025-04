Indel B, partnership con Caddie Hotel per espansione in Medio Oriente

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata all’ EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati Automotive, Hospitality e Leisure Time, ha concluso una partnership strategica con. L’alleanza riguarda l’area delL’accordo riguarda la, con Caddie Hotel che coordinerà la rete di distribuzione di Indel garantendo una logistica efficiente ed un accesso completo dei prodotti di Indel B ai mercati strategici del MEA. Inoltre Caddie Hotel seguirà la gestione di alcunidi Indel B fornendo un supporto di prossimità a vantaggio di relazioni di lungo termine.Prevista inoltre l'implementazione diper valorizzare la notorietà del marchio Indel B con l’obiettivo di posizionarlo come leader di mercato."La collaborazione con Caddie Hotel è strategica per il nostro sviluppo, in un mercato prospetticamente molto importante per il settore dell’Hospitality come quello del MEA, ricco di grandi opportunità ed in rapido sviluppo", ha dichiarato, CEO di Indel B.