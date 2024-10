Mercedes frena dopo i conti, utile trimestre dimezzato a 1,7 miliardi

Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 2,00%.Il gruppo automobilistico ha chiuso il terzo trimestre con unche si è praticamente dimezzato a 1,7 miliardi di euro, dai 3,7 miliardi di euro dello stesso trimestre dell’anno scorso. Isono scesi del 6,7% a 34,5 miliardi di euro."I risultati del terzo trimestre non soddisfano le nostre ambizioni. Tuttavia, Mercedes-Benz continua a generare solidi flussi di cassa anche in tempi difficili. Stiamo valutando con prudenza l'evoluzione del mercato in futuro e intensificheremo gli sforzi per aumentare ulteriormente l'efficienza e migliorare i costi in tutta l'azienda", sottolinea il direttore finanziario, Harald Wilhelm.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,51%, rispetto a -0,71% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 57,69 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 58,98.