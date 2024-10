AbbVie acquisirà Aliada Therapeutics per 1,4 miliardi di dollari

AbbVie

(Teleborsa) -, colosso biofarmaceutico statunitense, ha siglato un accordo definitivo in base al quale, una società biotecnologica che promuove terapie utilizzando una nuova tecnologia di attraversamento della barriera ematoencefalica (BBB) ??per affrontare le difficili malattie del sistema nervoso centrale (SNC). La principale risorsa sperimentale di Aliada che utilizza questa tecnologia di somministrazione, ALIA-1758, è unIn base ai termini dell'accordo, AbbVie acquisirà tutto il capitale azionario Aliada in circolazione per, soggetto a determinati aggiustamenti consueti. Si prevede che questa transazione si concluda nel 4Q2024, soggetto alle approvazioni normative e ad altre consuete condizioni di chiusura."Lae ci impegniamo a guidare l'innovazione in questo campo per rispondere a esigenze critiche insoddisfatte per i pazienti che vivono con malattie neurologiche gravemente debilitanti come la malattia di Alzheimer - ha affermato, executive vice president, research and development and chief scientific officer presso AbbVie - Questa acquisizione ci posiziona immediatamente per far progredire ALIA-1758, una terapia potenzialmente best-in-class per la malattia di Alzheimer".