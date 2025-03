AstraZeneca acquisirà EsoBiotec per un corrispettivo fino a 1 miliardo di dollari

AstraZeneca

(Teleborsa) -, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha, un'azienda biotecnologica pioniera nelle terapie cellulari in vivo che ha dimostrato una promettente attività clinica iniziale. La piattaforma EsoBiotec Engineered NanoBody Lentiviral (ENaBL) consente al sistema immunitario di attaccare i tumori e potrebbe offrire a molti più pazienti l'accesso a trattamenti di terapia cellulare trasformativa erogati in pochi minuti anziché con l'attuale processo che richiede settimane.In particolare, AstraZeneca acquisirà tutto il capitale di EsoBiotec per un. Ciò includerà un pagamento iniziale di 425 milioni di dollari alla chiusura dell'accordo e fino a 575 milioni di dollari in corrispettivo condizionato in base alle pietre miliari di sviluppo e normative. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2025 e non ha alcun impatto sulla guidance per il 2025."Siamo entusiasti dell'acquisizione di EsoBiotec e dell'opportunità di far progredire rapidamente la loro promettente piattaforma in vivo - ha detto, AstraZeneca - Riteniamo che abbia il potenziale per trasformare la terapia cellulare e ci consentirà di scalare questi trattamenti innovativi in ??modo che molti più pazienti in tutto il mondo possano accedervi. EsoBiotec accelererà ed espanderà l'impatto dei nostri recenti investimenti e segna un importante passo avanti nella realizzazione della nostra ambizione di sfruttare appieno il potenziale della terapia cellulare".