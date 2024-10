Giappone, la coalizione di governo ha perso la maggioranza

(Teleborsa) -si sono chiuse all'insegna dell'incertezza, poichè lain Parlamento, gettando un'e sulla stabilità economico-finanziaria della quarta economia mondiale.Ilche fa capo al, che ha governato il Giappone per tutta la storia moderna dopo la seconda guerra mondiale, insieme al partito minore della coalizione, hanno ottenutodel Parlamento contro i 279 seggi detenuti in precedenza. Si tratta del peggior risultato elettorale della coalizione dal 2009, anno in cui aveva perso brevemente il potere.Il principale partito d'opposizione, ilha ottenutorispetto ai 98 precedenti, Ciò, certamente, costringerà i partiti di maggioranza a cercare accordi per poter governare, amplificando l'instabilità del governo.Gli elettori hanno punito il partito al governo per uno scandalo sui finanziamenti illeciti ai partiti e per il disagio e la crisi provocati dall'inflazione. L'esito delle elezioni potrebbe avere un influenza negativa sull'economia Giapponese, in una fase critica dal punto di vista economico e geopolitico.Una situazione che, che questa mattina si è deprezzato, spingendo il dollaro americano a quota 153,179 (+0,18%) e l'euro a 1565,71 (+0,35%). La, invece, ha chiuso in rialzo dell'1,89%, anche se nell'ultimo mese evidenzia un calo del 3% circa.