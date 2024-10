Intermediari italiani, CONSOB: volumi di attività in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) - A fine giugno 2024 ila fronte della prestazione di servizi di investimento e di gestione del risparmio si è attestato arispetto al dato di fine 2023, in prevalenza per il decremento di strumenti finanziari di tipo obbligazionario. È quanto emerge dall'ultimo Bollettino Statistico della CONSOB sul tema.relativi alla prestazione di servizi di investimento sononel corso del primo semestre 2024 (collocamento di strumenti finanziari +23,5%, negoziazione in conto proprio +79,7%, esecuzione ordini +12,7%, ricezione e trasmissione di ordini +10,3%). Ia prevalente contenuto finanziario distribuiti in Italia da intermediari italiani vigilati dalla CONSOB hanno registrato un(+11%), in prevalenza per l'aumento dei premi relativi alla distribuzione di polizze unit linked (+13,5%).Alla fine del primo semestre 2024, ilsi è attestato arispetto al dato di fine 2023 (-1,2%) per la riduzione delle gestioni patrimoniali su base individuale (-3%) che rappresentano circa il 66,1% del totale, degli OICR aperti esteri collocati in Italia (-3,5%) e degli OICR chiusi di diritto italiano (-2,5%), non compensata dall'aumento degli OICR aperti di diritto italiano (+6,4%) e dei fondi pensione e altre forme pensionistiche istituiti in Italia da società diverse da imprese di assicurazione (+5,9%).Nel primo semestre 2024 laè statadi euro, principalmente per i fondi di tipo obbligazionario (18 miliardi di euro) che hanno più che compensato i rimborsi dei fondi bilanciati (3 miliardi di euro) e flessibili (4 miliardi di euro).I dati contabili a fine giugno 2024 dellepresentano, in aggregato, un, con un incremento di 232 milioni rispetto a fine giugno 2023, dovuta in prevalenza all'aumento delle commissioni nette (283 milioni), degli interessi attivi e proventi assimilati (42 milioni di euro) e dell'utile da partecipazioni (28,5 milioni) che hanno superato l'aumento dei costi operativi (40 milioni di euro) e delle imposte (62 milioni di euro).Per lesi registra undi 12 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023, dovuto in prevalenza all'aumento del risultato netto delle negoziazioni (13 milioni) e degli interessi attivi e proventi assimilati (7 milioni di euro) che hanno più che compensato la riduzione delle commissioni nette (4 milioni di euro) e l'aumento delle imposte (3 milioni di euro).