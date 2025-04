Traffico aereo, Enac: nel I trimestre si consolida trend di crescita, +8% di passeggeri

(Teleborsa) - Con oltre 43 milioni di passeggeri dal 1 gennaio al 31 marzo 2025, l'8% in più rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, continua ilregistrato dall'Enac, con il superamento dei volumi pre-Covid (2019) pari al +15%. È quanto emerge dalÈ pari a 43.213.643 il numero dei passeggeri transitati nei quarantacinque aeroporti italiani aperti al traffico commerciale, con un incremento del +8% rispetto al 2024. Il traffico nazionale, con 14,5 milioni, ha registrato un aumento del +6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il traffico internazionale ha registrato una crescita maggiore, pari al +9%, con 28,7 milioni di passeggeri.Sono 208mila le tonnellate movimentate nel primo trimestre 2025 nel comparto cargo, dato sostanzialmente invariato rispetto al 2024. Il traffico risulta trainato principalmente dalla componente internazionale Extra-UE, con un forte aumento sulle rotte con l'Asia.Sono 347mila i movimenti aerei complessivi nei primi tre mesi del 2025, con +5% rispetto al 2024 e +3% sul 2019 (Benchmark pre-Covid). In aumento anche la quota media di passeggeri trasportati per volo, che passa dai 121 del primo trimestre del 2024 ai 125 del 2025 (circa +3,3%).