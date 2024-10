adidas, utile terzo trimestre balza a 469 milioni di euro. Ricavi +7%

adidas

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, ha comunicato che ineutrali rispetto alla valuta sono aumentati del 10% durante il. La crescita a due cifre è stata guidata dal forte slancio del business sottostante adidas, che è cresciuto del 14%. La vendita di parti del rimanente inventario Yeezy ha generato ricavi per circa 200 milioni di euro nel trimestre, che è significativamente inferiore alle vendite Yeezy dell'anno precedente (2023: circa 350 milioni di euro nel terzo trimestre). In euro, i ricavi sono cresciuti del 7% a 6,438 miliardi di euro (2023: 5,999 miliardi di euro).Ilè aumentato di 2 punti percentuali al 51,3% durante il terzo trimestre (2023: 49,3%). L'è ammontato a 469 milioni di euro (2023: 270 milioni), con EPS dalle operazioni continuative in aumento a 2,44 euro (2023: 1,40 euro)."Il terzo trimestre è stato- ha commentato il- Una crescita sottostante del 14% per il marchio adidas, un margine lordo molto sano superiore al 51% e un utile operativo di 598 milioni di euro sono numeri di cui siamo molto soddisfatti e una prova che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che stiamo crescendo in tutte le regioni, in tutti i canali e ora anche in tutte le divisioni di prodotto".